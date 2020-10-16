Более тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За последние 24 часа в столице госпитализировали 1140 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил столичный оперативный штаб в Telegram-канале.

Отмечается, что количество новых случаев COVID-19 за последнюю неделю увеличилось на 29,4 процента относительно предыдущей. Всего за эту неделю госпитализировали на 16,8 процента людей больше, чем за прошлую.

На ИВЛ в столичных больницах находится 318 человек. Среди новых выявленных заразившихся большинство составляют граждане в возрасте от 18 до 45 лет (почти 42 процента). На втором месте — люди в возрасте от 46 до 65 лет (почти 30 процентов). Жители в возрасте от 66 до 79 лет — 10,5 процента. Пожилые старше 80 лет и дети — 4,5 процента и 13,8 процента соответственно.

Ранее стало известно, что в России за сутки выполнили 502 тысячи тестов на COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ было сделано свыше 52,7 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

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