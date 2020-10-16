Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 52,7 миллиона

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за сутки выполнили 502 тысячи тестов на COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 16 октября.

Всего с начала пандемии в РФ было сделано свыше 52,7 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом врачи продолжают отслеживать состояние 292 893 человек, у которых подозревают наличие вируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил мощности столичной системы здравоохранения.

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