Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 52,7 миллиона
В России за сутки выполнили 502 тысячи тестов на COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 16 октября.
Всего с начала пандемии в РФ было сделано свыше 52,7 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.
При этом врачи продолжают отслеживать состояние 292 893 человек, у которых подозревают наличие вируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил мощности столичной системы здравоохранения.
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