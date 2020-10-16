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Мэр Москвы оценил мощности столичной системы здравоохранения
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Мэр Москвы оценил мощности столичной системы здравоохранения

Ростислав Зубков

Общество

Столичное здравоохранение выдержит ситуацию с коронавирусом в ближайшие недели, она должна стабилизироваться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Глава города выразил надежду, что властям не придется открывать новые госпитали для пациентов с COVID-19 или перепрофилировать уже существующие учреждения. Принятых к настоящему времени мер должно хватить, считает собеседник агентства.

— На сегодняшний день создано четыре резервных госпиталя с достаточно большой мощностью, два из них заполняются, а два из них начнут заполняться с понедельника, — отметил Собянин, добавив, что плановая медпомощь при этом оказывается в полном объеме.

Мэр уточнил, что столица имеет еще много резервных мощностей в больницах. Это позволит выдерживать натиск пандемии по меньшей мере следующие несколько недель.

— Главное — чтобы она (ситуация с вирусом — прим. «ВМ») стабилизировалась, — заключил глава города.

Ранее Сергей Собянин рассказал о стратегически важном рубеже в борьбе с пандемией.

Видео: Telegram-канал «ТАСС»

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