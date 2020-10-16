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Сергей Собянин назвал главный итог своей работы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин назвал главный итог своей работы

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что главным итогом своей работы считает любовь жителей столицы к городу. Об этом он сообщил в пятницу, 16 октября, в интервью ТАСС.

Глава города отметил, что приоритеты, которые он ставил, оказались актуальными и правильными.

—И мы в течение всех лет их последовательно претворяли в жизнь. Другой вопрос, что если бы меня сейчас попросили вернуться вновь и все это исполнить еще раз, никаких бы сил у меня не хватило на это. Но тем не менее есть итоги, конечно, — уточнил мэр столицы.

Он также добавил, что ему приятно, что москвичи стали оценивать свой город и по-настоящему его любить.

— Я думаю, что это главный итог. А что касается задач, которые предстоит решать... Вы знаете, нет ни одной задачи, которую я решил на веки вечные. Надо всем заниматься, продолжать в том же духе, — добавил Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что городу необходимо развиваться гармонично и быть удобным для жителей.

— Я считаю, что надо заниматься сразу всем одновременно и каждый день, — заключил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о стратегически важном рубеже в борьбе с пандемией. Он в очередной раз напомнил о важности строгого соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В этом случае есть шанс стабилизировать экономику, что для властей «критически важно».

Видео: Telegram-канал «ТАСС»

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жители столицыМоскваСергей Собянин
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