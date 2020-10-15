Сергей Собянин: Ограничительные меры с 19 октября затронут более трех миллионов москвичей

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Ограничительные меры, которые будут введены в столице в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, с 19 октября затронут более трех миллионов горожан. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

— Первая группа — 65 плюс — это около двух миллионов человек. Если взять хронических больных, которые младше 65, — их около 600 тысяч. Полмиллиона — это школьники с 6 по 11 классы, — отметил он.

В среду, 14 октября, Сергей Собянин заявил, что с 19 октября ученики с первого по пятые классы вернутся в школы, а ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения. Мэр Москвы заявил, что это вынужденная мера, так как заболеваемость среди учеников с 6 по 11 классы выше.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что около миллиона человек перешли на дистанционную работу в Москве. По его словам, жители столицы стали более ответственно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима. Это также касается горожан старше 65 лет.

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