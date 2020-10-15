Сергей Собянин заявил о снижении пассажиропотока в общественном транспорте Москвы

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Пассажиропоток в общественном транспорте столицы за неделю снизился примерно на 39 процентов. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, власти столицы отмечают минимальное передвижение по городу.

— В метро, наземном общественном транспорте на 39 процентов снижение количества людей. Мы делаем все, что можем, для того чтобы сгладить пики заболеваемости, — заявил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что около миллиона человек перешли на дистанционную работу в Москве. По его словам, жители столицы стали более ответственно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима. Это касается и людей старше 65 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

В среду, 14 октября, Сергей Собянин заявил, что с 19 октября ученики с первого по пятые классы вернутся в школы, а ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения.

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