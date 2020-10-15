Сергей Собянин объяснил необходимость введения правил посещения клубов в Москве

Фото: Владимира Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, зачем нужна регистрация номеров телефонов при посещении клубов и баров столицы. Об этом глава города написал в своем личном блоге в четверг, 15 октября.

Ранее столичный мэр сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов.

Сергей Собянин отметил, что сама эта мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить посетителей о возможном случае инфекции.

— В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19, — написал мэр.

Таким образом, сообщил глава города, можно будет прервать новые цепочки распространения инфекции.

В среду, 14 октября, Сергей Собянин заявил, что с 19 октября ученики с первого по пятые классы вернутся в школы, а ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения.

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