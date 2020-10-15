Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин объяснил необходимость введения правил посещения клубов в Москве
Фото: Владимира Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин объяснил необходимость введения правил посещения клубов в Москве

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, зачем нужна регистрация номеров телефонов при посещении клубов и баров столицы. Об этом глава города написал в своем личном блоге в четверг, 15 октября.

Ранее столичный мэр сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов.

Сергей Собянин отметил, что сама эта мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить посетителей о возможном случае инфекции.

— В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19, — написал мэр.

Таким образом, сообщил глава города, можно будет прервать новые цепочки распространения инфекции.

В среду, 14 октября, Сергей Собянин заявил, что с 19 октября ученики с первого по пятые классы вернутся в школы, а ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минпросвещения сообщило о росте числа ушедших на карантин школ

пандемияСергей Собянинкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Иван Шубин
Иван Шубин

Фестивалю прессы быть

Олег Фочкин
Олег Фочкин

Назад в СССР: почему молодежь тоскует по эпохе застоя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Ешьте больше ярких фруктов и овощей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Все мнения
О проекте