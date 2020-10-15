Сергей Собянин: Новые правила посещения баров и клубов Москвы введут с 19 октября

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 19 октября начнут действовать особые правила для посещения дискотек, клубов и баров. Об этом глава города сообщил в своем личном блоге в четверг, 15 октября.

По его словам, в связи с ухудшающейся обстановкой в городе на фоне коронавируса было принято решение провести эксперимент.

— Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов, — заявил Сергей Собянин.

Он отметил, что при входе в заведения посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

В среду, 14 октября, Сергей Собянин заявил, что с 19 октября ученики с первого по пятые классы вернутся в школы, а ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения.

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