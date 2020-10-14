Сергей Собянин рассказал, почему старшеклассников переведут на дистанционку

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

С понедельника, 19 октября, столичные школьники 6-11-х классов перейдут на дистанционный формат обучения на две недели. Об этом говорится в соответствующем указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Как пояснил мэр в своем блоге, такие меры принимаются в целях защиты старшеклассников от угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа.

— Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей, — обращает внимание глава города.

Он добавил, что ученикам старших классов проще адаптироваться к удаленке, чем младшеклассникам, которых зачастую нельзя оставлять без присмотра.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Наряду с вышеуказанным решением ученики 1–5-х классов вернутся в школы для обучения в очном, традиционном режиме, добавляет мэр. Для этой категории учащихся разблокируют транспортные карты. Сергей Собянин также уточнил, что на сегодняшний день в Москве 540 тысяч детей ходят в 1–5-е классы, еще около полумиллиона — в 6–11-е.

Среди прочего в целях минимизации контактов детей и учителей учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении столичного правительства, будут закрыты с 19 октября по 1 ноября.

Данные меры позволят значительно снизить эпидемио­логическую нагрузку на школы, подчеркивает глава города.

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