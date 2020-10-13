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Власти Москвы ответили на вопросы о переводе сотрудников на удаленку
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы ответили на вопросы о переводе сотрудников на удаленку

Юлия Захарова

Город

Работодателей Москвы обязали перевести на удаленную работу как минимум 30 процентов сотрудников, работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Столичные власти ответили на самые популярные вопросы, связанные с данной темой.

Уточняется, что указанные категории горожан могут быть включены в 30-процентную долю сотрудников на удаленке. Также в этот перечень можно добавить работников, которые находятся в командировке или отпуске.

Работодатель вправе установить посменный режим работы в офисе, однако на местах должны одновременно присутствовать не более 70 процентов сотрудников.

Сведения о работниках, которые приступили к удаленной работе, нужно вносить каждую неделю. При отсутствии изменений в данных необходимости в их повторном предоставлении нет.

Если организация располагает подразделениями или филиалами в других российских регионах, требование о переводе на удаленку не распространяется на сотрудников, осуществляющих деятельность за пределами столицы, говорится на официальном портале мэра Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия Москвы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников.

С 9 октября заработал сервис, с помощью которого работодателям необходимо передавать городу информацию о численности сотрудников, переведенных на удаленный режим работы.

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Читайте также: Власти Москвы объяснили сбой при отправке данных о сотрудниках на удаленке

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