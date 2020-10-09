Сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленке заработал в Москве

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Сервис, с помощью которого работодателям необходимо передавать городу информацию о численности сотрудников, переведенных на удаленный режим работы, заработал на портале mos.ru. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Чтобы сообщить данные сведения, нужно скачать и заполнить специальную форму, там указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другую информацию.

— Заполненную форму можно загрузить уже с сегодняшнего дня. Для этого на портале mos.ru заработал специальный сервис. С его помощью работодатели могут не только предоставить необходимую информацию, но и проверить, корректно ли загрузились сведения, — уточнили в ведомстве.

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом «Предоставление информации об установлении численности работников», необходимо авторизоваться на портале, используя учетную запись организации, перейти в каталог услуг для бизнеса, выбрать вкладку «Организация бизнеса», затем «Помощь бизнесу». Работодателю нужно прикрепить заполненную форму и нажать на кнопку «Подать запрос». После того как файл загрузится, на экране должна появиться кнопка «Скачать файл результатов».

История и статус отправки необходимых документов будут находиться в журнале загрузки списков. Чтобы туда попасть, в личном кабинете юридического лица и индивидуального предпринимателя (ИП) надо выбрать вкладку «Удаленная работа», передает официальный сайт мэра Москвы.

Если работодатель не предоставит требуемые сведения, его могут привлечь к административной ответственности. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций и Роспотребнадзора столицы проведут выборочные проверки, в рамках которых будут выявлять риски предоставления недостоверных данных.

Отмечается, что штраф для юридических лиц может составить 300 тысяч рублей, для ИП — до 50 тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные предприятия обязаны каждую неделю информировать власти Москвы о переводе сотрудников на удаленную работу. По его словам, на дистанционном режиме должны находиться не менее 30 процентов работников.

Собянин добавил, что выполнение этого правила «может приостановить нарастающую волну эпидемии». Глава города уже внес изменения в указ от 5 марта «О введении режима повышенной готовности».

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