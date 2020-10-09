Москвичам объяснили, для чего нужны сведения о работниках на удаленке

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Сведения о переводимых на удаленный режим сотрудниках в столице будут использовать только для оценки пассажиропотока в Москве. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

— Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу, — цитирует Иванова ТАСС.

Заместитель главы ведомства также подчеркнул, что основной задачей столичных властей является снижение количества социальных контактов горожан с целью борьбы с распространением COVID-19.

Ранее сообщалось, что каждый понедельник с 12 по 28 октября компании будут предоставлять сведения о количестве работающих из дома сотрудников и тех, кто продолжает посещать предприятие. Данное требование закреплено в указе мэра Москвы № 97-УМ от 6 октября, оно касается как индивидуальных предпринимателей, так и организаций.

С 9 октября в Москве временно прекращается предоставление льготного проезда в общественном транспорте для школьников и лиц в возрасте старше 65 лет. Дети не будут пользоваться проездным до окончания двухнедельных каникул. Пенсионерам ограничили доступ к транспортной льготе до окончания домашнего режима — до 28 октября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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