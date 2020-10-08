Компаниям объяснили, как подать сведения о работающих удаленно сотрудниках

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

С 5 по 28 октября работодатели были обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов своих сотрудников. Каждый понедельник с 12 по 28 октября компании будут предоставлять сведения о количестве работающих из дома сотрудников и тех, кто продолжает посещать предприятие. Данное требование закреплено в Указе Мэра Москвы № 97-УМ от 6 октября, оно касается как индивидуальных предпринимателей, так и организаций.

Такие меры связаны с ростом числа заразившихся COVID-19.

— Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией ежедневно растет. Столичным предпринимателям и организациям необходимо обезопасить себя и своих сотрудников и перевести максимально возможное число граждан на удаленную работу, уделив особенное внимание сотрудникам старшего возраста, — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Сведения о сотрудниках нужно будет передавать через специальный сервис в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Департамент информационных технологий города Москвы рекомендует работодателям уже сейчас зарегистрировать личный кабинет организации на портале mos.ru или проверить доступ к нему, если учетная запись создавалась ранее. Сервис начнет работать в пятницу, 9 октября. Для подачи данных нужно скачать и заполнить специальную форму. В ней следует написать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес иобезличенную информацию о сотрудниках, которые работают очно и удаленно.

Работодателям напоминают, что в случае непредоставления указанных сведений и нарушения требования о минимальной доле персонала, который работает дистанционно, организации и ИП привлекут к административной ответственности и наложению штрафов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее в столице ввели удаленную работу до 28 октября. Столичные предприятия обязаны каждую неделю информировать власти Москвы о переводе сотрудников на удаленную работу.

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