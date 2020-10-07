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Столичным предприятиям предложат перевести на удаленку часть работников
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичным предприятиям предложат перевести на удаленку часть работников

Вероника Кузьминова

Город

Предприятиям Москвы порекомендуют перевести на дистанционный формат работы тех сотрудников, которые не занимаются непосредственно выпуском продукции. Об этом заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров в среду, 7 октября.

— Мы придерживаемся такой точки зрения, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников, — цитирует Прохорова РИА Новости.

Глава департамента добавил, что рекомендации относятся не ко всем. По его словам, в городе работают предприятия, где 90–95 процентов сотрудников участвуют в производственном цикле. Прохоров заявил, что такую работу «нарушать нельзя».

Ранее в столице ввели удаленную работу до 28 октября. Столичные предприятия обязаны каждую неделю информировать власти Москвы о переводе сотрудников на удаленную работу.

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