Столичным предприятиям предложат перевести на удаленку часть работников

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Предприятиям Москвы порекомендуют перевести на дистанционный формат работы тех сотрудников, которые не занимаются непосредственно выпуском продукции. Об этом заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров в среду, 7 октября.

— Мы придерживаемся такой точки зрения, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников, — цитирует Прохорова РИА Новости.

Глава департамента добавил, что рекомендации относятся не ко всем. По его словам, в городе работают предприятия, где 90–95 процентов сотрудников участвуют в производственном цикле. Прохоров заявил, что такую работу «нарушать нельзя».

Ранее в столице ввели удаленную работу до 28 октября. Столичные предприятия обязаны каждую неделю информировать власти Москвы о переводе сотрудников на удаленную работу.

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