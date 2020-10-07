Сергей Собянин рассказал о работе предприятий при COVID-ограничениях

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Все столичные предприятия работают, несмотря на введенные ограничения в городе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 октября, во время открытия универсального испытательного комплекса электрооборудования для морского флота ВНИИЭМ.

— Московские предприятия работают все без ограничений и выдают продукцию. Более того, даже вот в сложном этом году объем промышленной продукцию не уменьшился, а вырос, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

По его словам, у предприятий выросла экспортная составляющая.

Ранее в столице ввели удаленную работу до 28 октября. Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний. Столичные предприятия обязаны каждую неделю информировать власти Москвы о переводе сотрудников на удаленную работу. Дополнительно на время ограничений отменят льготный проезд школьникам и пенсионерам.

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