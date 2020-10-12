Власти Москвы объяснили сбой при отправке данных о сотрудниках на удаленке

/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Власти столицы рассказали, почему возникла ошибка при отправке данных о сотрудниках, работающих на удаленке. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Там отметили, что причиной стала нагрузка на сервер. Многие работодатели начали загружать данные в понедельник, 12 октября. При проверке исполнения указа будут учитывать эту ситуацию, передает РИА Новости.

— Сервис «Предоставление информации об установлении численности работников» был запущен 9 октября, за несколько дней до окончания срока подачи сведений о работниках, переведенных на удаленный режим. Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября, — уточнили в пресс-службе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия Москвы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников.

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