Сергей Собянин: Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ученики младших классов после каникул вернутся к очной форме обучения в школы.

Глава города отметил, что двухнедельные каникулы в столичных школах подходят к концу. За это время число заболевших коронавирусом детей в городе снизилось с 19 до 11 процентов. Несмотря на это, количество инфицированных в городе по-прежнему растет.

После согласования с врачами и педагогами было принято решение с 19 октября вернуть учеников 1–5-х классов в школы.

— Ученики 1–5-х классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме, — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения. По словам столичного мэра, с младшеклассниками это сделать сложнее, так как детей нельзя оставить одних учиться дома, пока родители на работе.

В связи с этим решением будут разблокированы транспортные карты школьников 1–5-х классов. Бесплатный проезд старших учеников по-прежнему будет заблокирован.

Помимо этого, для защиты учителей с хроническими заболеваниями и педагогов старшего возраста из педагогических вузов временно приглашены студенты и выпускники для проведения уроков у школьников.

Напомним, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. Как пояснил Сергей Собянин, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний. Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников. Также эти ограничения коснулись пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями — их транспортные карты будут заблокированы до 28 октября.

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