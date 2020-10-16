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Сергей Собянин рассказал о стратегически важном рубеже в борьбе с пандемией
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин рассказал о стратегически важном рубеже в борьбе с пандемией

Ростислав Зубков

Город

Для столицы сейчас стратегически важно удержать число госпитализаций с коронавирусом на отметке до 1500 ежесуточно. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС.

— Для Москвы стратегически важно удержаться на 1500. До 1500. После 1500 ситуация будет сложнее. Мы и с ней справимся. Но она будет на порядок другой, — отметил глава города и выразил надежду, что принимаемых мер хватит, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

Собеседник агентства в очередной раз напомнил о важности строгого соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В этом случае есть шанс стабилизировать экономику, что для властей «критически важно».

— Потому что второй такой удар малому бизнесу, общепиту, торговле и так далее будет очень трудно пережить, — признает мэр Москвы.

Он призвал не допускать этого и обратил внимание на текущие цифры по COVID-19. За последнюю неделю количество госпитализаций с вирусом нового типа выросло с 1000 до 1200. На данный момент последние показатели — это «устойчивый рубеж», который нужно сохранить, подчеркнул глава столицы. Он также заявил, что самое главное в борьбе с пандемией — не количество выявляемых случаев заражения, а именно число госпитализаций.

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