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Еще 10 школ в России ушли на карантин из-за коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Еще 10 школ в России ушли на карантин из-за коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

В России число школ, ушедших на карантин, выросло со 115 до 125 за минувшие сутки. Об этом Министерство просвещения страны заявило в пятницу, 16 октября.

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