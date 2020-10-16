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Еще 10 школ в России ушли на карантин из-за коронавируса
В России число школ, ушедших на карантин, выросло со 115 до 125 за минувшие сутки. Об этом Министерство просвещения страны заявило в пятницу, 16 октября.
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