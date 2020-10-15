Минпросвещения: Плана по переводу пожилых учителей на самоизоляцию нет

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Общего плана по переводу учителей старше 65 лет на самоизоляцию нет. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в четверг, 15 октября.

— Такого плана нет, его и не должно быть по сути ведь. Еще раз, мы в каждом конкретном случае, не просто в каждом муниципалитете, а в каждой школе исходим из эпидемиологической ситуации, непосредственно призванной к учреждению, о котором мы говорим, — заявил Глушко в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что регионы внимательно следят за ситуацией с заболевшими учителями и детьми. Таких случаев, как заявил Глушко, в стране единицы.

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