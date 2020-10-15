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Минпросвещения: Плана по переводу пожилых учителей на самоизоляцию нет
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минпросвещения: Плана по переводу пожилых учителей на самоизоляцию нет

Вероника Кузьминова

Образование

Общего плана по переводу учителей старше 65 лет на самоизоляцию нет. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в четверг, 15 октября.

— Такого плана нет, его и не должно быть по сути ведь. Еще раз, мы в каждом конкретном случае, не просто в каждом муниципалитете, а в каждой школе исходим из эпидемиологической ситуации, непосредственно призванной к учреждению, о котором мы говорим, — заявил Глушко в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что регионы внимательно следят за ситуацией с заболевшими учителями и детьми. Таких случаев, как заявил Глушко, в стране единицы.

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