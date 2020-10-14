Минобрнауки: Большинство преподавателей вузов старше 65 лет работают удаленно

Фото: Официальный аккаунт Валерия Фалькова в Facebook

Большинство преподаватели российских вузов старше 65 лет, которые входят в группу риска по коронавирусу, работают в дистанционном режиме. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он уточнил, что запрета очно преподавать для педагогов из группы риска нет.

— Если он добровольно хотел бы очно общаться со студентами, то никаких запретов нет. Но поскольку преподаватели старше 65 лет, так же, как те, кто имеет хронические заболевания, входят в группу риска, то мы рекомендуем заниматься дистанционно, — заявил Фальков в эфире телеканала «Россия 1».

Глава минобрнауки добавил, что решение остается за самим преподавателям. По данным Фалькова, к рекомендациям перейти на удаленку прислушалось большинство сотрудников вузов из группы риска.

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