Российские вузы будут переходить на «дистанционку» исходя из COVID-ситуации

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Университеты страны смогут перейти на дистанционный формат обучения, основываясь на ситуации по коронавирусу. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он назвал ситуация с коронавирусом динамичной и отличающейся в каждом регионе страны.

— Сегодня, если принимаются решения о карантине, то эти решения применительно к группе или, скажем, к курсу. В зависимости от того, появились заболевшие преподаватели или студенты, — заявил Фальков в эфире телеканала «Россия 1».

Министр добавил, что большая часть преподавателей старше 65 лет, которые входят в группу риска по коронавирусу, перешли на удаленный формат работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезными.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минобрнауки пока не планирует переводить вузы на дистанционное обучение