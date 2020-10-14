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Российские вузы будут переходить на «дистанционку» исходя из COVID-ситуации
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российские вузы будут переходить на «дистанционку» исходя из COVID-ситуации

Вероника Кузьминова

Образование

Университеты страны смогут перейти на дистанционный формат обучения, основываясь на ситуации по коронавирусу. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он назвал ситуация с коронавирусом динамичной и отличающейся в каждом регионе страны.

— Сегодня, если принимаются решения о карантине, то эти решения применительно к группе или, скажем, к курсу. В зависимости от того, появились заболевшие преподаватели или студенты, — заявил Фальков в эфире телеканала «Россия 1».

Министр добавил, что большая часть преподавателей старше 65 лет, которые входят в группу риска по коронавирусу, перешли на удаленный формат работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезными.

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Читайте также: Минобрнауки пока не планирует переводить вузы на дистанционное обучение

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