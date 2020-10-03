Минобрнауки пока не планирует переводить вузы на дистанционное обучение

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вопрос о переводе вузов на дистанционный формат обучение из-за роста COVID-заболеваемости пока не рассматривается. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РФ в субботу,3 октября.

Университеты работают по тем правилам, которые ранее установил Роспотребнадзор. Вузам рекомендовали перевести на дистанционный формат обучения очно-заочную и заочную формы.

Педагогов из группы риска, то есть старше 65 лет или с хроническими заболеваниями, предлагалось не допускать к личному общению со студентами, передает ТАСС.

В Министерстве добавили, что решение о переводе на дистанционный формат обучения будет зависеть от ситуации с заболевшими в каждом регионе и в стране в целом.

Ранее сообщалось, что вузы и колледжи Подмосковья не планируют переводить на дистанционный формат обучения.

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