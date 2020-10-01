Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Электронный университет как шаг в будущее
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Электронный университет как шаг в будущее

Юлия Панова

Образование

В пятницу, 2 октября, в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова завершится XI общероссийская конференция «Неделя медицинского образования». Главной ее темой стал электронный университет.

Проблемы сферы и ее развития обсуждают врачи, эксперты здравоохранения, педагоги и другие сотрудники медицинских университетов. Всего около семи тысяч участников из России и более 30 представителей европейских, азиатских учебных заведений и стран ближнего зарубежья. Из-за складывающихся обстоятельств в мире ключевые мероприятия посвятили актуальным вопросам цифровизации для обучения будущих специалистов.

По словам ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко, за десять лет конференция претерпела ряд изменений и идет в ногу с современными достижениями электронного образования. Так как врачи постоянно должны учиться и подстраиваться под текущие протоколы и клинические рекомендации, важно наладить постоянное обучение практикующих специалистов. Одной из таких форм может стать цифровое образование. Новые технологии всегда идут рука об руку с задачами, поставленными перед сферой медобразования.

Например, до 2024 года планируется реализовать цифровую среду и установить правила электронного и дистанционного образования.

— Во время самоизоляции мы разработали открытые онлайн-курсы и электронные учебные модули, — отметил ректор. — На платформе размещено 239 курсов, которые используют студенты и врачи.

С апреля по август около 120 тысяч специалистов воспользовались электронными средствами обучения, что в 40 раз больше, чем в прошлом году. Ректор предложил создать на базе Сеченовки образовательный инструмент «Центр цифровой культуры и профессионального развития».

— Он поможет обмениваться опытом по использованию электронного обучения и позволит встроиться в международный образовательный контент, — добавил Петр Глыбочко.

Кроме того, представители вуза смогут стать консультантами и оказать методическую и техническую поддержку другим университетам. Благодаря электронному образованию появится возможность освободить часы для важной практической и клинической подготовки студентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации:

— Мы не случайно поднимаем тему цифровизации в Сеченовке. Университет является центром российского электронного образования и формирует модель цифрового университета. Медицинская отрасль сейчас — это передовое направление на стыке самых современных технологий. Мы чувствуем необходимость внедрения искусственного интеллекта, биомедицины, генетики, биоинформатики, которые крайне нужны медицине.

Читайте также: Силовики стали донорами

обучениеонлайн-образованиеобразование
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

«Нелюбимые, ненужные, бедные и злые»: как полицейские ограбили подростка

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли противостояние в Карабахе российско-турецким

Игорь Николаев
Игорь Николаев

Чем фриланс полезен для экономики

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Самая главная битва

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Оксана Крученко
Оксана Крученко

Кто бургеры ест, тот вируса не боится

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Где у женщин «зона умолчания»

Все мнения
О проекте