Электронный университет как шаг в будущее

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В пятницу, 2 октября, в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова завершится XI общероссийская конференция «Неделя медицинского образования». Главной ее темой стал электронный университет.

Проблемы сферы и ее развития обсуждают врачи, эксперты здравоохранения, педагоги и другие сотрудники медицинских университетов. Всего около семи тысяч участников из России и более 30 представителей европейских, азиатских учебных заведений и стран ближнего зарубежья. Из-за складывающихся обстоятельств в мире ключевые мероприятия посвятили актуальным вопросам цифровизации для обучения будущих специалистов.

По словам ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко, за десять лет конференция претерпела ряд изменений и идет в ногу с современными достижениями электронного образования. Так как врачи постоянно должны учиться и подстраиваться под текущие протоколы и клинические рекомендации, важно наладить постоянное обучение практикующих специалистов. Одной из таких форм может стать цифровое образование. Новые технологии всегда идут рука об руку с задачами, поставленными перед сферой медобразования.

Например, до 2024 года планируется реализовать цифровую среду и установить правила электронного и дистанционного образования.

— Во время самоизоляции мы разработали открытые онлайн-курсы и электронные учебные модули, — отметил ректор. — На платформе размещено 239 курсов, которые используют студенты и врачи.

С апреля по август около 120 тысяч специалистов воспользовались электронными средствами обучения, что в 40 раз больше, чем в прошлом году. Ректор предложил создать на базе Сеченовки образовательный инструмент «Центр цифровой культуры и профессионального развития».

— Он поможет обмениваться опытом по использованию электронного обучения и позволит встроиться в международный образовательный контент, — добавил Петр Глыбочко.

Кроме того, представители вуза смогут стать консультантами и оказать методическую и техническую поддержку другим университетам. Благодаря электронному образованию появится возможность освободить часы для важной практической и клинической подготовки студентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации:

— Мы не случайно поднимаем тему цифровизации в Сеченовке. Университет является центром российского электронного образования и формирует модель цифрового университета. Медицинская отрасль сейчас — это передовое направление на стыке самых современных технологий. Мы чувствуем необходимость внедрения искусственного интеллекта, биомедицины, генетики, биоинформатики, которые крайне нужны медицине.

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