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Силовики стали донорами
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Силовики стали донорами

Андрей Объедков

Общество

В среду, 30 сентября, в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева завершилась трехдневная донорская акция. В ней приняли участие сотрудники столичных подразделений Росгвардии.

Врачам для проведения операций необходимо достаточное количество запасов крови.

— Нам ежедневно необходимо от 50 до 70 донаций разных компонентов, в том числе цельная кровь, плазма, тромбоциты, — сообщил «ВМ» заведующий отделением переливания крови доктор медицинских наук Алексей Купряшов.

По его словам, часто у доноров случаются отводы по состоянию здоровья, и тогда медики обращаются за помощью в силовые структуры, и там помогают пополнить запасы. В течение трех дней росгвардейцы приходили в пункт забора крови, чтобы стать донорами.

В последний день акции сдать кровь пришли 65 росгвардейцев. С раннего утра они сдали анализы, по которым врачи определяли, годится ли боец на роль донора. В случае отсутствия противопоказаний правоохранителей приглашали в операционную, где и происходил забор. Многие из них сдают кровь регулярно — каждые два месяца. Несколько мужчин ждут своей очереди в операционную, ведь забор проводится в течение 15 минут.

— Это моя 38-я кровосдача, — рассказал инспектор 1-го полка, старший лейтенант полиции Евгений Жданов. — Хотя донором я стал практически случайно десять лет назад, когда мне нужно было сдать анализы для диспансеризации. В поликлинике нужно было их ждать неделю, а в пункте сдачи крови готовили сразу. Я сдал кровь. Через несколько месяцев мне позвонили из больницы и попросили вновь прийти, так как больному ребенку для операции нужна была кровь той же группы, что и у меня. И я не смог отказать. С тех пор хожу регулярно.

Чтобы стать почетным донором, Евгению Жданову осталось сдать кровь всего два раза. А в отделе вневедомственной охраны Росгвардии уже есть несколько обладателей этого звания. Среди них — старший лейтенант полиции Андрей Макаров и майор полиции Дмитрий Усков, которые сегодня тоже решили сдать кровь. Они подают пример своим коллегам. Так, почетным донором хочет стать и психолог отдела кадров Росгвардии, старший лейтенант полиции Наталья Егорова. 30 сентября она сдала кровь впервые.

— Я всегда с восхищением смотрела на коллег, которые регулярно ходят помогать больным. Поэтому решила встать в их строй. Я не жалею о своем поступке. Ведь от него зависит чья-то жизнь, — поделилась девушка. — Если все перенесу нормально, то обязательно буду посещать Дни донора регулярно.

За все время акции в Бакулевку пришли 232 бойца.

— Наши бойцы за три дня пополнили банк крови более чем на 100 литров крови, — сообщила руководитель пресс-службы ГУ Росгвардии по городу Москве Яна Урсу. — Именно с Бакулевским центром нас связывает многолетняя дружба. Наши бойцы всегда готовы прийти на помощь медикам и пациентам.

ВАЖНО

Стать донором может любой москвич старше 18 лет, если у него не было в последнее время перенесенных инфекционных заболеваний или операций. Сдавать кровь можно с интервалом в два месяца. Чтобы получить звание «Почетный донор России», нужно безвозмездно сдать 40 раз кровь или 60 раз плазму, а на звание «Почетный донор Москвы» нужно сдать 20 раз кровь или 30 раз плазму.

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