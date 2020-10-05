Путин назвал разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезными

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции в понедельник, 5 октября.

Российский лидер отметил, что как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, а также непосредственное общение ученика и учителя дают высокое качество образования. По его словам, система дистанционного обучения в России будет применяться по мере необходимости.

Видео: Россия 24

Кроме того, Путин добавил, что доступ к широкополосному интернету в школах необходимо обеспечить в следующем году.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в московских школах обучение будет проводиться в дистанционном формате. Позже Министерство просвещения РФ опровергло данные сообщения. Отмечалось, что обучение в очном формате обеспечивается во всех регионах РФ.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы отметили снижение пассажиропотока в метро и наземном транспорте