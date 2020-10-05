Власти Москвы отметили снижение пассажиропотока в метро и наземном транспорте
Число пассажиров в метрополитене и наземном транспорте столицы упало почти на 20 процентов в сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
— До сих пор не восстановился поток в метро. На сегодняшний день пассажиропоток ниже аналогичного периода прошлого года на 18 процентов, — отметил он.
По словам Пуртова, причиной таких показателей является переход граждан на дистанционный режим работы. Он подчеркнул, что москвичи реже посещают офисы, также в городе не проводятся крупные массовые мероприятия.
Кроме того, в столице зафиксировано снижение туристического потока. В частности, Москву из-за пандемии посетили на 13,5 миллиона человек меньше, чем в минувшем году, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания.
Кроме того, жителей столицы призвали перейти на удаленную работу. Им напомнили, что в общественных местах и транспорте столицы необходимо строго соблюдать масочный и перчаточный режим.
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