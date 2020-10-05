Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минпросвещения РФ опровергло заявление о переводе школ Москвы на «удаленку»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минпросвещения РФ опровергло заявление о переводе школ Москвы на «удаленку»

Виктория Родимкина

Образование

Министерство просвещения РФ опровергло информацию о том, что московские школы в ближайшее время будут переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что обучение в очном формате обеспечивается во всех регионах РФ.

— Информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В Минпросвещения уточнили, что образовательная система столицы находится на плановых каникулах, пока это единственное решение, которое было принято.

По сообщениям регионов, занятия приостановлены в 0,3 процента от общего количества школ в рамках точечных мер по борьбе с инфекцией, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в московских школах обучение будет проводиться в дистанционном формате.

Читайте также: Минпросвещения: Решение о переводе школ на дистанционное обучение пока не принято

дистанционная форма обученияМинпросвещения РФудаленка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Все мнения
О проекте