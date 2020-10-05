Минпросвещения РФ опровергло заявление о переводе школ Москвы на «удаленку»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство просвещения РФ опровергло информацию о том, что московские школы в ближайшее время будут переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что обучение в очном формате обеспечивается во всех регионах РФ.

— Информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В Минпросвещения уточнили, что образовательная система столицы находится на плановых каникулах, пока это единственное решение, которое было принято.

По сообщениям регионов, занятия приостановлены в 0,3 процента от общего количества школ в рамках точечных мер по борьбе с инфекцией, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в московских школах обучение будет проводиться в дистанционном формате.

Читайте также: Минпросвещения: Решение о переводе школ на дистанционное обучение пока не принято