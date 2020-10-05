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Минпросвещения: Решение о переводе школ на дистанционное обучение пока не принято
Фото: pexels.com / Julia M Cameron

Минпросвещения: Решение о переводе школ на дистанционное обучение пока не принято

Виктория Родимкина

Образование

Минпросвещения РФ проверяет информацию о переводе российских школ на дистанционное обучение, но таких решений пока что нет. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк в понедельник, 5 октября.

По его словам, сроки перевода пока не установлены, окончательное решение о сроках примут главы регионов.

— Сегодня принято решение (о переводе на дистанционное обучение — прим. «ВМ») пока по трем регионам, но прогнозировать, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах, — сказал Виктор Басюк.

Он подчеркнул, что окончательное решение об изменении формата обучения примут регионы в соответствии с ситуацией по коронавирусу, сообщает Интерфакс.

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