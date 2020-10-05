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Сергей Собянин открыл резервный COVID-госпиталь в «Сокольниках»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин открыл резервный COVID-госпиталь в «Сокольниках»

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, 5-й Лучевой просек, 7с1 Карта всех событий

Резервный госпиталь для больных коронавирусом и обсерватор открылись в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который запустил работу стационара в понедельник, 5 октября.

Одновременно открылся второй госпиталь — в ледовом дворце «Крылатское».

Сергей Собянин открыл резервный COVID-госпиталь в «Сокольниках»Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

— В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей в Сокольниках и Крылатском. Сами госпитали существуют не отдельно, они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID-19, — цитирует мэра ТАСС.

Собянин уточнил, что стационары созданы по современным стандартам. Туда будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью течения коронавируса.

Госпиталь в «Сокольниках» примет первых пациентов уже в начале октября. Из существующих 550 коек будут использоваться 342. Стационар начнет работать под контролем Городской клинической больницы имени Иноземцева. «Крылатское» планирует запустить 356 палатных коек и 42 койки интенсивной терапии. Этот стационар работает под руководством Больницы № 67 имени Ворохобова.

О создании временных стационаров мэр Москвы сообщал еще в мае. Речь шла о госпиталях в «Экспоцентре» на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское» и АТЦ «Москва» на Каширском шоссе.

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