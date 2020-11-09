Еще 68 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончались 68 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 7429 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в понедельник, 9 ноября.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что россияне из группы риска начали активно вакцинироваться от COVID-19. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
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