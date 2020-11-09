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Еще 68 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Оперштаб

Еще 68 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 68 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 7429 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в понедельник, 9 ноября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что россияне из группы риска начали активно вакцинироваться от COVID-19. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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