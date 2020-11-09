Гинцбург: Россияне из группы риска начали активно вакцинироваться от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вакцинация людей, которые входят в группу риска по коронавирусу, активно идет в России. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, прививки делают в том числе и работникам медицины.

— Идет масштабирование производства (вакцины — прим. «ВМ»), к процессу подключаются новые производственные площадки, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее стало известно, что вакцину «Спутник V», которую разработал научный центр Гамалеи, начали отгружать в российские медучреждения. Гинцбург также заявил, что промежуточные результаты пострегистрационных исследований препарата «Спутник V» появятся в ближайшее время.

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