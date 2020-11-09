Первые итоги испытаний вакцины «Спутник V» появятся в ближайшее время
Промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» появятся в ближайшее время. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
— В скором времени мы рассчитываем опубликовать промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» — так называемой третьей фазы, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Он выразил уверенность, что данные покажут эффективность препарата.
Ранее стало известно, что вакцину «Спутник V», которую разработал научный центр Гамалеи, начали отгружать в российские медучреждения.
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