Первые итоги испытаний вакцины «Спутник V» появятся в ближайшее время

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» появятся в ближайшее время. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— В скором времени мы рассчитываем опубликовать промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» — так называемой третьей фазы, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он выразил уверенность, что данные покажут эффективность препарата.

Ранее стало известно, что вакцину «Спутник V», которую разработал научный центр Гамалеи, начали отгружать в российские медучреждения.

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