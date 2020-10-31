Эксперт рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса с участием пожилых людей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

У пожилых людей, принимавших участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», не выявлены побочные эффекты. Об этом рассказал руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.

Как уточнил специалист, исследование вакцины началось в ЦКБ около двух недель назад. За это время первая группа участников прошла скрининг, была госпитализирована и получила дозу вакцины.

Всего в исследования планируется включить 110 человек в возрасте от 60 лет, к настоящему времени госпитализированы 28. При этом места для желающих принять участие в исследовании вакцины еще есть, обратиться в ЦКБ с этой целью может любой желающий, отметил Ломакин.

Ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из числа уже получивших вакцину не зафиксированы реакции, которые демонстрировали более молодые добровольцы в предыдущих исследованиях, рассказал Ломакин. Речь идет о повышении температуры и предгриппозной симптоматике.

— Это говорит о том, что у людей старшей возрастной группы иммунная система немного супрессирована — это характерно для пожилых людей, поэтому они так ярко не реагируют. И это очень хороший факт, — пояснил эксперт.

Кроме всего прочего у пожилых участников исследования вакцины не отмечены кожные реакции и иные побочные проявления, цитируют Ломакина «Известия».

Ранее сообщалось, что массовая COVID-вакцинация может начаться в Москве в конце ноября. После получения партии препарата запись на прививку откроется спустя несколько недель.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили 20 тысяч участников исследования. Всего 40 тысяч человек должны участвовать в клиническом исследовании вакцины.

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