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В ЕК исключили включение российской вакцины от COVID в стратегию вакцинации Евросоюза
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В ЕК исключили включение российской вакцины от COVID в стратегию вакцинации Евросоюза

Евгения Звощик

В мире

Вакцины от нового типа коронавирусной инфекции, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Европейского Союза. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в пятницу, 30 октября, во время брифинга.

Он уточнил, что европейская сторона подписывает соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС. По словам Мамера, другие вакцины могут попасть на рынок Евросоюза, но они должны будут пройти глубокую процедуру сертификации. При этом такие вакцины никогда не будут являться частью стратегии вакцинации ЕС.

Кроме того, Мамер пояснил, что вакцина, которая будет распространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в союзе нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС, передает ТАСС.

Ранее глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, члены ЕС договорились о том, что будущая вакцина от COVID-19 появится во всех странах союза одновременно и пропорционально численности населения.

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