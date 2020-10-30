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Ракова: 20 тысяч участников исследования вакцины от ковида получили первую прививку
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ракова: 20 тысяч участников исследования вакцины от ковида получили первую прививку

Юлия Ямпольская

Город

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 20 тысяч участников исследования. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, 40 тысяч человек должны участвовать в клиническом исследовании вакцины.

— Первым компонентом препарата уже привили 20 тысяч человек, еще 10 тысяч горожан уже получили оба компонента. За участниками мы наблюдаем в динамике. Все они чувствуют себя хорошо, — уточнила Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

Также она отметила, что врачи и учителя столицы сделали прививку от коронавируса в рамках гражданского оборота.

— Сегодня мы делаем прививку от коронавирусной инфекции специалистом из группы риска — это учителя, врачи. Всего из них уже прошли вакцинацию около 2,5 тысячи человек, — уточнила Ракова.

Ранее сообщалось, что массовая COVID-вакцинация может начаться в Москве в конце ноября. После получения партии препарата запись на прививку откроется спустя несколько недель.

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