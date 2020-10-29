Президент РФ озвучил главные требования к вакцинам против коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вакцины против коронавируса должны быть безопасными и эффективными. Об этом в четверг, 29 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Мы очень благодарны Центру имени Гамалеи и «Вектору» из Новосибирска. Действительно, это хорошие препараты. Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными, — приводит слова главы государства РИА Новости.

При этом Путин добавил, что данные требования соблюдены при разработке обоих препаратов.

Ранее президент подчеркнул, что отечественной вакциной от коронавируса в первую очередь будут снабжены граждане РФ. Российский лидер отметил, что разработки вакцин от COVID-19 показывают уровень развития науки в стране.

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