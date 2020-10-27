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В Центре Гамалеи рассказали об эффективности вакцин
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Центре Гамалеи рассказали об эффективности вакцин

Евгения Звощик

Здоровье

Современная наука может обеспечить создание вакцин, лучшие из которых защищают от болезней примерно на 90 процентов и более. Об этом рассказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн во вторник, 27 октября.

— Нужно 100 процентов. Такого не бывает обычно, — пояснил эксперт в комментарии РБК.

Он отметил, что даже вакцин, которые защищают на 90 процентов и больше, мало. По его словам, обязательным требованиям ко всем вакцинам является безопасность.

Кроме того, Альтштейн уточнил, что создавать так называемую живую вакцину — это «долго и трудно».

— Но именно она решит проблему с этим вирусом, потому что он пришел надолго, — подчеркнул вирусолог, пояснив, что вакцина должна быть эффективной почти на 100 процентов.

Он также допустил, что вакцины могут вызывать нежелательные реакции и осложнения. По его словам, вполне допускаются небольшое повышение температуры и плохое самочувствие на несколько часов.

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