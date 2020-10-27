Песков заявил о готовности России к эпидемиологическому стрессу

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

В России отмечаются кризисные явления, которые связаны с пандемией коронавируса, однако оснований не доверять официальной статистике нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 27 октября.

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал обращения ряда медицинских организаций к руководству страны. Дмитрий Песков отметил, что необходимо проверить, насколько эффективно работает обратная связь с руководством региона.

— Нужно выяснить, почему в данном случае лечебные учреждения не обращаются к региональным министерствам здравоохранения, губернаторам, — сказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что официальную статистику эти обращения никак не затрагивают.

— Официальные цифры — это цифры, средние по больнице на фоне беспрецедентных эпидемиологических вспышек то там, то сям возникают кризисные ситуации. Другое дело, что их нужно очень тщательно анализировать с тем, чтобы не давать таким проблемам разрастаться, превращаться в системные, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что пандемия коронавируса для мира новое явление, и каждая страна реагирует на него по-разному. Так, у России есть много возможностей для оказания медпомощи, и ситуация в РФ гораздо стабильнее, чем во многих передовых странах, добавил пресс-секретарь.

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