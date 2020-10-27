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Список перепрофилированных для пациентов с COVID медорганизаций расширили в России
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Список перепрофилированных для пациентов с COVID медорганизаций расширили в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика
Россия, Москва, Делегатская улица, 20с1Карта всех событий

Правительство РФ расширило перечень медицинских организаций, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте кабинета министров России.

Таким образом коечный фонт для пациентов с COVID-19 увеличится еще на тысячу мест.

Так, будет перепрофилировано одно из зданий Медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Выбор данной организации связан с ее территориальной доступностью. Временный стационар развернется в клиническом медицинском центре «Кусково», входящем в состав стоматологического университета, — говорится в сообщении.

В России на сегодняшний день развернуто 216 448 коек. Из них кислородом обеспечены 118 908 коек, а аппаратами искусственной вентиляции легких — 28 222 койки, добавили на сайте российского правительства.

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