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Минздрав обновил рекомендации по профилактике коронавируса
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Минздрав обновил рекомендации по профилактике коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Для профилактики коронавируса следует применять умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин. Это следует из обновленных временных рекомендаций Министерства здравоохранения России, опубликованных на сайте ведомства.

В них есть также вакцина «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор», которая была зарегистрирована в октября этого года. В документе отметили, что на фоне ситуации с пандемией отдельным группам населения, таким как медицинские работники, желательно применять медикаментозную профилактику.

В Минздраве уточнили, что рекомбинантный интерферон альфа в виде капель или спрея подойдет здоровым гражданам и тем, кто находится в группе риска — людям с хроническими заболеваниями.

При этом тем, кто был в непосредственном контакте с инфицированным, для профилактики следует принимать гидроксихлорохин или рекомбинантный ИФН-α интраназально в комбинации с «Умифеновиром». Беременным подойдет только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-α.

Ранее Минздрав назвал условия выписки пациентов с коронавирусом до получения отрицательного теста. Для выписки необходимо стойкое улучшение клинической картины, температура тела менее 37,5 градуса, а также соблюдение ряда других условий.

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