Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Минздраве оценили ситуацию с лекарствами для онкобольных
Фото: osminzdrav.ru

В Минздраве оценили ситуацию с лекарствами для онкобольных

Евгения Звощик

Общество

Пандемия нового типа коронавирусной инфекции оказала значительное влияние на лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ в понедельник, 26 октября.

Отмечается, что, в частности, произошел рост цен на фармсубстанции. В ведомстве пояснили, что для недопущения дефицита лекарственных препаратов в будущем Минздрав разработал проект нормативного правового акта, предусматривающий увеличение предельной отпускной цены на данные препараты.

Уточняется, что указанный проект в данный момент проходит межведомственное согласование, передает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о новом порядке оказания медпомощи онкобольным.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Появились детали тестов вакцины «Спутник V» на пожилых людях и онкобольных

Минздрав РФонкобольныекоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Все мнения
О проекте