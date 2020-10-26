В Минздраве оценили ситуацию с лекарствами для онкобольных
Пандемия нового типа коронавирусной инфекции оказала значительное влияние на лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ в понедельник, 26 октября.
Отмечается, что, в частности, произошел рост цен на фармсубстанции. В ведомстве пояснили, что для недопущения дефицита лекарственных препаратов в будущем Минздрав разработал проект нормативного правового акта, предусматривающий увеличение предельной отпускной цены на данные препараты.
Уточняется, что указанный проект в данный момент проходит межведомственное согласование, передает РИА Новости.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о новом порядке оказания медпомощи онкобольным.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Появились детали тестов вакцины «Спутник V» на пожилых людях и онкобольных