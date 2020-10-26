В Минздраве оценили ситуацию с лекарствами для онкобольных

Фото: osminzdrav.ru

Пандемия нового типа коронавирусной инфекции оказала значительное влияние на лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ в понедельник, 26 октября.

Отмечается, что, в частности, произошел рост цен на фармсубстанции. В ведомстве пояснили, что для недопущения дефицита лекарственных препаратов в будущем Минздрав разработал проект нормативного правового акта, предусматривающий увеличение предельной отпускной цены на данные препараты.

Уточняется, что указанный проект в данный момент проходит межведомственное согласование, передает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о новом порядке оказания медпомощи онкобольным.

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