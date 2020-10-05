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Мурашко рассказал о новом порядке оказания медпомощи онкобольным
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мурашко рассказал о новом порядке оказания медпомощи онкобольным

Виктория Родимкина

Здоровье

В России появится новый порядок оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в понедельник, 5 октября.

По его словам, новый порядок будет обсуждаться со специалистами и будет выпущен в ближайшие недели.

— Порядок уже подготовлен, на этой неделе планируется обсуждение. В ближайшие недели его выпустим, — отметил министр.

Он рассказал, что порядок оказания медпомощи пациентам с онкологией состоит из требований к формату структурных подразделений, оснащению медучреждений оборудованием, использованию медтехнологий, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Михаил Мурашко отметил, что большое количество КТ-исследований легких, которые проводили в России во время пандемии, помогли выявить множество онкозаболеваний.

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борьба с онкологиейздравоохранениеМихаил Мурашко
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