В Роспотребнадзоре рассказали, что ослабляет иммунитет к коронавирусу
Переохлаждение понижает иммунитет к инфекционным заболеваниям, поэтому в период роста заболеваемости коронавирусом необходимо оставаться в тепле и не переохлаждаться. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
— Наша задача сейчас соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года, — отметила она.
Специалист добавила, что COVID-19 является новой инфекцией, поэтому делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости тяжело, передает РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в Москве. Он отметил, что впервые в мире в России была создана уникальная система по отслеживанию состояния пациентов после вакцинации.
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