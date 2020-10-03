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В Роспотребнадзоре рассказали, что ослабляет иммунитет к коронавирусу
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре рассказали, что ослабляет иммунитет к коронавирусу

Юлия Курганова

Здоровье

Переохлаждение понижает иммунитет к инфекционным заболеваниям, поэтому в период роста заболеваемости коронавирусом необходимо оставаться в тепле и не переохлаждаться. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Наша задача сейчас соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года, — отметила она.

Специалист добавила, что COVID-19 является новой инфекцией, поэтому делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости тяжело, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в Москве. Он отметил, что впервые в мире в России была создана уникальная система по отслеживанию состояния пациентов после вакцинации.

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Роспотребнадзорпереохлаждениеиммунитет
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