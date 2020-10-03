Врачи выявили исчезновение антител к COVID-19 через три месяца

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Медики из Канады выяснили, что антитела начинают исчезать из организма выздоровевших носителей COVID-19 примерно через три месяца после заражения.

С начала эпидемии ученые пытаются понять, может ли человеческий организм выработать долгосрочный иммунитет к данному вирусу. Ответ на этот вопрос нужен для того, чтобы определиться со стратегиями вакцинации и оценить, появится ли у человечества коллективный иммунитет к новому типу коронавируса.

Медики и биологи стали активно изучать, как быстро антитела начинают исчезать из организма переболевших.

Рене Базен, медик из Центра крови Гема-Квебек, один из авторов исследования и ее коллеги получили ответ на этот вопрос при исследовании образцов крови переболевших коронавирусом. Специалисты каждую неделю собирали образцы у 15 добровольцев и отслеживали то, как менялась в них концентрация антител.

Результаты исследования показали, что количество антител в организме бывших больных начало уменьшаться на 88 день после заражения коронавирусом, за следующие три недели оно снизилось примерно на половину. В итоге через три–четыре месяца антитела почти полностью исчезали из организма переболевших.

При этом ученые подчеркнули, что их выводы касаются только антител переболевших COVID-19 людей, при вакцинировании иммунный ответ вырабатывается другим образом. Пока у специалистов нет оснований говорить, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации исчезнет так же быстро, как после перенесенной болезни, сообщается в журнале Blood.

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