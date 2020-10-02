Центр Гамалеи создал прибор, определяющий коронавирус в воздухе
Устройство, способное найти коронавирус в воздухе, создали ученые Центра имени Гамалеи. Об этом заявил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины центра Артем Ткачук в пятницу, 2 октября.
Прибор называется «Автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов». Он способен найти в воздухе не только вирусы COVID-19.
— Устройство, которое позволяет определить наличие в воздушной среде до 86 мишеней патогенных биологических агентов совершенно разной природы — вирусов, бактерий, токсинов, в том числе и COVID-19, — цитирует завлабораторией агентство городских новостей «Москва».
Изобретение создано для работы круглые сутки, поэтому человеку не нужно постоянно контролировать его действия.
Ранее в Центре Гамалеи разъяснили правила занятия спортом при вакцинации от COVID-19.
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