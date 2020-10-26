Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минздрав назвал условия выписки пациентов с COVID-19 до получения отрицательного теста
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Минздрав назвал условия выписки пациентов с COVID-19 до получения отрицательного теста

Татьяна Плотникова

Общество

Пациентов, проходящих в стационарных условиях лечение от коронавирусной инфекции, могут выписать из больницы до получения отрицательного результата анализа на COVID-19, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как пояснили в ведомстве, это возможно при соблюдении ряда условий: стойкое улучшение клинической картины, температура тела менее 37,5 градуса, отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности, уровень C-реактивного белка менее десяти миллиграммов на литр.

Кроме того, лечащий врач должен учесть уровень лейкоцитов в крови пациента.

При соблюдении этих условий пациентов в возрасте 18 лет и старше можно выписывать из больницы для продолжения лечения в амбулаторных условиях до получения результатов лабораторных исследований биологического материала на коронавирус, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ.

Ранее в Минздраве отметили, что пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями. Чтобы предотвратить дефицит препаратов, ведомство разработало проект нормативного правового акта, предусматривающий увеличение предельной отпускной цены на данные препараты.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 61 человек с коронавирусом умер в Москве за сутки

Минздрав РФздоровье пациентовмедицина и здравоохранение
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Все мнения
О проекте