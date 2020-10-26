Минздрав назвал условия выписки пациентов с COVID-19 до получения отрицательного теста

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пациентов, проходящих в стационарных условиях лечение от коронавирусной инфекции, могут выписать из больницы до получения отрицательного результата анализа на COVID-19, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как пояснили в ведомстве, это возможно при соблюдении ряда условий: стойкое улучшение клинической картины, температура тела менее 37,5 градуса, отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности, уровень C-реактивного белка менее десяти миллиграммов на литр.

Кроме того, лечащий врач должен учесть уровень лейкоцитов в крови пациента.

При соблюдении этих условий пациентов в возрасте 18 лет и старше можно выписывать из больницы для продолжения лечения в амбулаторных условиях до получения результатов лабораторных исследований биологического материала на коронавирус, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ.

Ранее в Минздраве отметили, что пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями. Чтобы предотвратить дефицит препаратов, ведомство разработало проект нормативного правового акта, предусматривающий увеличение предельной отпускной цены на данные препараты.

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