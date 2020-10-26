Еще 61 человек с коронавирусом умер в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончался 61 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что врачи в Московской области вылечили от коронавируса более 62 тысяч пациентов.
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