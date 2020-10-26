Гинцбург назвал нормальным снижение количества антител после вакцинации «Спутником V»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Снижение количества антител через два-три месяца после вакцинации препаратом «Спутник V» является нормальным явлением. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 26 октября.

— Образуются компенсаторно клетки памяти, которые при повторной встрече с возбудителем или антигеном в виде вакционного препарата уже синтезируют нужное защитное количество антител, не в течение двух-трех недель, а буквально за три-четыре дня, — пояснил эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что клетки памяти могут существовать на протяжении двух лет. Кроме того, Гинцбург сообщил, что со следующей недели увеличится производство вакцины «Спутник V».

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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