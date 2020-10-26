Гинцбург выразил надежду на общую победу над COVID вместе с зарубежными коллегами

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российские и зарубежные разработчики и производители вакцины от нового типа коронавирусной инфекции вместе, вероятно, смогут локализовать пандемию. Такое мнение выразил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 26 октября.

— Все вместе, я надеюсь, мы в течение ограниченного срока сможем локализовать эту неприятность в виде пандемии, — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, он пояснил, что при наращивании производства российской вакцины «Спутник V» в течение года заболевание в России можно сделать вакциноуправляемым.

Также, по его словам, сейчас тоже можно прививаться от COVID-19. Гинцбург пояснил, что на уменьшение защитных свойств организма вакцина не влияет.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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